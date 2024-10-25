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Глава МВФ: Глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ: Глобальная инфляция продолжает замедляться Глобальная инфляция продолжает замедляться, жесткая монетарная политика сделала свое дело, не подорвав мировую экономику.
Финансы
25 октября 2024 г. 18:28
Глава МВФ: Глобальная инфляция продолжает замедляться

Глобальная инфляция продолжает замедляться, жесткая монетарная политика сделала свое дело, не подорвав мировую экономику.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

При этом она отметила, что "торжествовать пока рано", поскольку хоть инфляция и замедляется, цены консолидируются на новых, более высоких уровнях.

Согласно прогнозу МВФ, глобальная инфляция замедлится с 5,7% в четвертом квартале прошлого года до 5,3% в текущем квартале и далее до 3,5% в четвертом квартале следующего года. При этом, в странах с развитой экономикой замедление темпов роста потребительских цен будет происходить быстрее.

"Теперь мир выходит на траекторию низких темпов роста и высокого уровня долга. Мы прогнозируем, что в течение следующих пяти лет мировой ВВП будет расти вялыми темпами, в среднем на 3,2% в год", - сказала она

К числу приоритетных направлений трат относятся расходы, связанные с климатом и демографией, а в странах с формирующимся рынком и странах с низким доходом - инвестиции, направленные на устранение отставания в экономическом развитии, отметила она.

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