Глава МВФ: Глобальная инфляция продолжает замедляться

Глобальная инфляция продолжает замедляться, жесткая монетарная политика сделала свое дело, не подорвав мировую экономику.

Глобальная инфляция продолжает замедляться, жесткая монетарная политика сделала свое дело, не подорвав мировую экономику.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

При этом она отметила, что "торжествовать пока рано", поскольку хоть инфляция и замедляется, цены консолидируются на новых, более высоких уровнях.

Согласно прогнозу МВФ, глобальная инфляция замедлится с 5,7% в четвертом квартале прошлого года до 5,3% в текущем квартале и далее до 3,5% в четвертом квартале следующего года. При этом, в странах с развитой экономикой замедление темпов роста потребительских цен будет происходить быстрее.

"Теперь мир выходит на траекторию низких темпов роста и высокого уровня долга. Мы прогнозируем, что в течение следующих пяти лет мировой ВВП будет расти вялыми темпами, в среднем на 3,2% в год", - сказала она

К числу приоритетных направлений трат относятся расходы, связанные с климатом и демографией, а в странах с формирующимся рынком и странах с низким доходом - инвестиции, направленные на устранение отставания в экономическом развитии, отметила она.