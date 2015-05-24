Глава МВД: Греция не переведет МВФ платеж в 1,6 млрд. евро

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Греция не переведет Международному валютному фонду очередной платеж в июне, поскольку не обладает необходимыми средствами, сказал министр внутренних дел страны Никос Вуцис.

"Намеченные на июнь четыре платежа для МВФ составляют 1,6 млрд. евро. Эти деньги не будут переведены, их нет", - сказал Вуцис, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее 22 мая пресс-секретарь правительства Греции Габриэль Сакелларидис заявил, что страна может заключить соглашение с кредиторами по долгу страны в ближайшие 10 дней.

Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 млрд. евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.