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Глава JPMorgan допустил повышение ставки ФРС США до 8% или выше

Глава JPMorgan допустил повышение ставки ФРС США до 8% или выше Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами.
Финансы
8 апреля 2024 г. 17:29

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом отметил в ежегодном письме акционерам банка глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

Он отметил, что факторами инфляции могут выступать "бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в капитале со стороны новой "зеленой" экономики и потенциальный рост стоимости энергоносителей в будущем (хотя на рынке газа сейчас избыток предложения, а в нефтяной отрасли много свободных мощностей) в связи с нехваткой необходимых инвестиций в инфраструктуру сектора".

Даймон также сказал, что вероятность "мягкой посадки" американской экономики намного ниже прогнозируемых рынком 70-80%.

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