Глава Центробанка Азербайджана: Консолидация банков завершена

"Ожидается повышение суммы ипотечных кредитов"

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "На финансирование ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" из госбюджета Азербайджана выделено 50 млн. манатов. Однако фонд не может полностью финансироваться из бюджета. Необходимо привлечь средства из дополнительных источников". Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

Э.Рустамов также отметил, что процесс консолидации банков завершен: "Осталось только решить вопрос с AGBank. Они повышают капитал за счет своих вкладчиков".

Глава Центробанка добавил, что пока не ведется никаких обсуждений в связи с учреждением в стране Исламского банка.

Он подчеркнул, что процентные ставки по социальным ипотечным кредитам меняться не будут: "Изменение процентных ставок по коммерческим ипотекам обсуждается, и они будут установлены в соответствии с рыночными требованиями. Все это будет находиться в компетенции новой учреждаемой структуры. Однако ожидается повышение суммы ипотечных кредитов".