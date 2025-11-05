Глава ЦБА назначил еще одного советника
Финансы
- 05 ноября, 2025
- 09:54
Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казимов назначил себе еще одного советника.
Как передает Report со ссылкой на ЦБА, на эту должность назначен Намик Нагдалиев.
Нагдалиев начал профессиональную карьеру в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) в 2008 году, заняв должность младшего экономиста Департамента денежно-кредитной политики.
В 2018–2020 годах он работал советником исполнительного директора Всемирного банка, в 2021–2022 годах - руководителем офиса председателя ЦБА, в августе–сентябре 2022 года - советником председателя, а в 2022 -2025 годах - советником исполнительного директора Всемирного банка.
С новым назначением число советников председателя ЦБА достигло 6.
Последние новости
10:32
Генпрокурор: На освобожденных территориях созданы все условия для служебной деятельностиВнутренняя политика
10:14
Стоимость доллара снизилась перед выходом статистики по макроэкономике СШАФинансы
10:13
Фото
Генпрокуратура проводит в Зангилане конференцию, посвященную 5-летию ПобедыВнутренняя политика
10:10
Фото
В Баку перевернулся эвакуатор, на дорогу разлилось масло и топливо - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
10:06
Госкомитет по делам беженцев в 2026 году не получит государственных субсидийСоциальная защита
10:00
Новый мэр Нью-Йорка приступит к работе с 1 января - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
09:59
В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружияВ регионе
09:58
Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклейKультурная политика
09:56