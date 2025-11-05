Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Глава ЦБА назначил еще одного советника

    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 09:54
    Глава ЦБА назначил еще одного советника

    Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казимов назначил себе еще одного советника.

    Как передает Report со ссылкой на ЦБА, на эту должность назначен Намик Нагдалиев.

    Нагдалиев начал профессиональную карьеру в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) в 2008 году, заняв должность младшего экономиста Департамента денежно-кредитной политики.

    В 2018–2020 годах он работал советником исполнительного директора Всемирного банка, в 2021–2022 годах - руководителем офиса председателя ЦБА, в августе–сентябре 2022 года - советником председателя, а в 2022 -2025 годах - советником исполнительного директора Всемирного банка.

    С новым назначением число советников председателя ЦБА достигло 6.

