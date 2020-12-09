Глава ЦБА: Идет серьезная работа касательно семей шехидов и ветеранов

Об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству

Вопрос о семьях шехидов и ветеранах находится в центре внимания всего общества, президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Шехиды и ветераны - наши герои. Ведется серьезная работа по этому вопросу, в том числе в финансовом секторе. Мы встретимся с ними и решим необходимые вопросы", - добавил главный банкир.