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Глава ЦБА: Идет серьезная работа касательно семей шехидов и ветеранов

Глава ЦБА: Идет серьезная работа касательно семей шехидов и ветеранов Об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству
Финансы
9 декабря 2020 г. 13:11
Глава ЦБА: Идет серьезная работа касательно семей шехидов и ветеранов
Эльман Рустамов / Report/ Firi Salim

Вопрос о семьях шехидов и ветеранах находится в центре внимания всего общества, президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Шехиды и ветераны - наши герои. Ведется серьезная работа по этому вопросу, в том числе в финансовом секторе. Мы встретимся с ними и решим необходимые вопросы", - добавил главный банкир.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: “Şəhid ailələri və qazilərlə bağlı ciddi iş gedir”

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