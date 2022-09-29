Гендиректор ЦБА: В период пандемии количество финтех выросло двое

Согласно исследованию, проведенному "большой четверкой" компаний в сфере аудита, в период продолжения в мире пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020-2022 годы количество финтех выросло двое.

Согласно исследованию, проведенному "большой четверкой" компаний в сфере аудита, в период продолжения в мире пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020-2022 годы количество финтех выросло двое.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов сказал на конференции на тему "Экосистема финтех в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной общественным объединением "Ассоциация финтех Азербайджана".

"Если в 2020 году было 15 тыс. финтех, то в 2022 году этот показатель достиг 30 тысяч. Их годовой доход превысил 80 млрд долларов США", - отметил он.

По словам представителя ЦБА, как и в большинстве стран, в Азербайджане финансовые институты находятся в авангарде в процессе цифровизации.

Напомним, что в сегодняшнем мероприятии обсуждаются новшества в сфере финансовых технологий, вызовы, стоящие перед данной сферой.