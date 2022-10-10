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"Газпромбанк" объявил о прекращении банковских операций в Швейцарии

"Газпромбанк" объявил о прекращении банковских операций в Швейцарии Швейцарская дочерняя компания "Газпромбанка" сообщила, что прекращает все банковские операции в стране.
Финансы
10 октября 2022 г. 10:56
Газпромбанк объявил о прекращении банковских операций в Швейцарии

Швейцарская дочерняя компания "Газпромбанка" сообщила, что прекращает все банковские операции в стране.

Как передает Report со ссылкой на сообщение кредитной организации, это решение принято после "стратегического рассмотрения различных вариантов".

"Решение является результатом глубокого анализа стратегии и принимается в тесном сотрудничестве со швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA", - сказал глава совета директоров Gazprombank (Switzerland) Ltd Иван Дунь. В банке уточнили, что существующие деловые отношения, "в первую очередь в области торгового и экспортного финансирования", в ближайшие месяцы свернут или передадут внешним банковским партнерам.

Через "Газпромбанк" проводится оплата за российские энергоресурсы. В марте Ассоциация швейцарских банкиров исключила "Газпромбанк" и "Сбербанк" из банковской системы страны. В июле "Газпромбанк" сообщил, что планирует продать свою швейцарскую "дочку".

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