Газпромбанк: Центробанк Азербайджана продлит паузу в ужесточении денежно-кредитной политики

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на предстоящем 29 июля заседании правления продлит паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и оставит ставку рефинансирования без изменений на уровне 7,75%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на предстоящем 29 июля заседании правления продлит паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и оставит ставку рефинансирования без изменений на уровне 7,75%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

При этом Г. Хайдаршина выделила следующие аргументы в пользу такого решения:

- стабильная динамика депозитов в национальной валюте и уровень долларизации;

- признаки стабилизации роста потребительских цен за счет немонетарных антиинфляционных мер;

- стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке.

«С момента предыдущего заседания в апреле, когда ЦБА оставил без изменений ставку рефинансирования на уровне 7,75%, существенных изменений в балансе рисков не произошло, и он по-прежнему смещен в сторону ускорения инфляции. Индекс потребительских цен в июне остался за пределами целевого диапазона ЦБА (4%+/-2 процентных пункта), превысив его верхнюю границу на 820 базовых пункта и ставку рефинансирования на 645 базовых пункта. В ходе июньского заседании Центробанк отметил, что, хотя инфляция в странах-торговых партнерах набирает обороты, положительное сальдо счета текущих операций и повышение номинального валютного курса значительно ограничивают импортируемую инфляцию. Инфляционные риски сдерживаются предыдущими повышениями ставок, стабильным обменным курсом маната и реализацией правительством немонетарных антиинфляционных мер», - сказала экономист Газпромбанка.

Ниже мы приводим более подробный анализ аргументов в пользу принятия решения о сохранении ставки рефинансирования без изменений:

По ее мнению, несмотря на отрицательную реальную ставку, признаков значительного роста долларизации не наблюдается, а динамика депозитов в манатах остается стабильной. По данным ЦБА, объем вкладов населения в манатах в мае несколько скорректировался вниз (-1,9% м/м), увеличившись на 14,2% с начала года и 31,4% г/г.

«Несмотря на повышенные внешние риски, долларизация розничных депозитов немного выросла в мае (до 41,2%), но осталась на 1,1 процентных пункта ниже недавнего максимума марта. Напомним, что ведущие рейтинговые агентства назвали долларизацию депозитов одним из факторов потенциального давления на суверенные рейтинги Азербайджана. Поэтому мы считаем, что отсутствие ярко выраженного восходящего тренда долларизации позволяет ЦБА продлить паузу в повышении ставок и сосредоточиться вместе с правительством на немонетарных антиинфляционных мерах», - сказала она.

По словам Г. Хайдаршиной, решение о сохранении ставки без изменений на фоне положительной динамики депозитов в манатах и ​​отсутствия тенденции к резкому росту долларизации не окажет давления на суверенные рейтинги Азербайджана и еврооблигации страны.