Фунт стерлингов укрепился на фоне новости о Brexit

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия сообщила о достижении договоренности с Великобританией по трем ключевым пунктам первого этапа переговоров по Brexit. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом говорится в сообщении регулятора.

Это вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, права граждан ЕС в Британии, а также вопрос выплат Лондоном за выход из ЕС. Еврокомиссия рекомендовала Евросовету одобрить эти договоренности и перейти ко второму этапу переговоров.

В сообщении не уточняется, какую именно сумму за Brexit согласовали Еврокомиссия и Лондон. Если Евросовет одобрит упомянутые договоренности, то переговорщики от Еврокомиссии и правительства Великобритании начнут подготовку соглашение о выходе королевства из ЕС на основе статьи 50 Лиссабонского договора и результатов переговоров.

Официальный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

Отметим, что фунт стерлингов укрепился на фоне этой новости, достигнув 1,3520 USD/GBP.