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    Фунт стерлингов резко подешевел

    Падение фунта стерлингов продолжится до уровня 1,14 USD/GBP.

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна выйдет из Евросоюза (ЕС) и не примет никаких условий членства в ЕС. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом она сказала в своем интервью каналу Sky News.

    После заявления Т.Мэй о том, что Англия выходит из ЕС, а не из Европы, курс фунта стерлингов по отношению к доллару упал на 0,8% - до 1,2180 USD/GBP.

    "Мы способны контролировать наши границы и законодательство. Мы покидаем ЕС. Проблема заключается в том, как строить отношения с ЕС в новых условиях", - отметила Т.Мэй.

    Напомним, что власти Британии начнут в конце марта переговоры по Brexit, на которых будут обсуждаться варианты мягких или жестких отношений с ЕС.

    Аналитическая группа Report прогнозирует падение фунта стерлингов до уровня 1,14 USD/GBP. 

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