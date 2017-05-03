FT: Евросоюз хочет получить от Великобритании до 100 млрд евро за Brexit

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз потребовал от Великобритании выплатить до 100 млрд евро (109 млрд долларов) в рамках переговоров по Brexit. Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, причиной стала жесткая позиция Франции и Германии в связи с выходом Великобритании из ЕС.

"После прямых запросов нескольких государств-членов участники переговоров со стороны ЕС пересмотрели свои первоначальные расчеты, чтобы максимизировать денежные обязательства, которые должна покрыть Великобритания, включая плату за администрирование ЕС в 2019 и 2020 годах", - отмечает издание.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что денежные обязательства Великобритании составят 60 млрд евро (65,4 млрд долларов). В случае жесткого брексита в ближайшие десятилетия выплаты увеличатся до 100 млрд евро.

Британский министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в интервью телеканалу ITV отметил, что Лондон не станет выплачивать Евросоюзу эти средства: "То, что мы должны сделать, так это подробно обсудить, каковы права и обязанности".