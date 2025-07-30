ФРС вновь сохранила процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых

Федеральная резервная служба (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%.

Федеральная резервная служба (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%.

Как передает Report, об этом говорится на сайте пресс-службы регулятора.

Такой диапазон сохраняется с декабря 2024 года. После того как в июне процентная ставка вновь была сохранена на этом уровне, президент Дональд Трамп раскритиковал ФРС. Он призвал ведомство понизить ставку на один процентный пункт.

Напомним, что 16 июля агентство Bloomberg сообщило, что американский президент подготовил проект письма об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Позже Дональд Трамп опроверг слухи о скором увольнении Пауэлла, однако потом снова критиковал слишком высокую ставку.

Большинство экспертов, участвовавших в опросе агентства Reuters, отмечает, что интрига сохраняется: сможет ли ФРС оставаться независимой на фоне растущего политического вмешательства. Агентство пишет, что члены Совета управляющих ФРС, назначенные Трампом, Крис Уоллер и Мишель Боуман, недавно заявили о своей поддержке снижения процентных ставок на июльском заседании.

"Меня беспокоит вопрос независимости ФРС, и основная причина этого - недавнее поведение Боуман и Уоллера. Очевидно, что они далеки от консенсуса", - заявляет главный стратег Rabobank по США Филип Марей.

Следующее заседание ФРС по процентной ставке запланировано на 16-17 сентября. В другом опросе Reuters немногим более половины экономистов (56 из 105) прогнозируют снижение процентных ставок в сентябре.