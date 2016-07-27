​ФРС США сохранила учетную ставку

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,25-0,5%. Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

В декабре 2015 года американский регулятор повысил процентную ставку на 25 б.п. - до 0,25-0,5% с 0-0,25% годовых. Прежде базовая учетная ставка ФРС поднималась лишь в июне 2006 года. С декабря 2008 года до декабря 2015 года она оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%.