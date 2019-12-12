ФРС обновила макропрогноз экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,2%, в 2020 году - на уровне 2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в ходе заседания ФРС в среду.

Прогноз ВВП на 2021 и 2022 годы был также сохранен на уровне 1,9% и 1,8% соответственно.

Регулятор также сохранил прогноз по базовой инфляции в 2019 году на уровне 1,5%, в 2020 и 2021 году - 1,9% и 2% соответственно. В 2022 году ФРС ожидает базовую инфляцию на уровне 2%.

Прогноз безработицы в США был снижен с 3,7% до 3,6% в 2019 году и с 3,7% до 3,5% в 2020 году. В 2021 и 2022 годах - снижен с 3,8% до 3,6% и с 3,9% до 3,7% соответственно.

В среду состоялось последнее заседание руководства ФРС в этому году, следующее запланировано на 28-29 января 2020 года.