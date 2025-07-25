ФРБА: 70% льготных кредитов в Азербайджане выделено предпринимателям, работающим в регионах

18:55 В январе-июне этого года Фондом развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) на 2 371 проект было выделено в общей сложности 126,4 млн манатов льготных кредитов.

Фонд развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) в январе-июне этого года на финансирование 2 371 проекта выделил льготных кредитов на общую сумму 126,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, за счет этих средств предполагается открытие около 1800 рабочих мест.

За первое полугодие 94,1% субъектов предпринимательства, воспользовавшихся льготными кредитами, осуществляют деятельность в регионах. На их долю приходится 70% от общей суммы выданных льготных кредитов.

В течение этого периода механизм льготного кредитования фонда охватывал предпринимателей, работающих в различных секторах экономики: 48,1% - в промышленности (включая переработку сельскохозяйственной продукции), 44,3% - в сельском хозяйстве, 5,3% - в сфере услуг, а 2,3% - в других областях.

В первой половине этого года 99,8% по числу проектов и 90,4% по сумме кредитов от выданных льготных кредитов приходится на микро-, малых и средних предпринимателей.

За этот период 226 проектов, реализуемых женщинами-предпринимателями, были профинансированы льготными кредитами на общую сумму 8,4 млн манатов. Кроме того, 63 проекта молодых предпринимателей получили льготные кредиты на сумму 3,7 млн манатов.