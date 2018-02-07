Forbes назвал имя самого богатого криптовалютного миллиардера

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Бывший гендиректор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал самым богатым бизнесменом, разбогатевшим на криптовалютных операциях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Forbes.

"В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и бывший CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5-8 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать криптовалюту Ethereum, с оценкой состояния от 1 до 5 млрд долларов. Третье место у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 до 2 млрд долларов.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, занимают четвертую строчку, их состояние оценивается в 0,9-1,1 млрд долларов.

Также в рейтинге оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин - его состояние оценивается в 400-500 млн долларов. Состояние Виталия Вавилова, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury, оценивается в 500-700 миллионов долларов.