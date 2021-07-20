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Фондовые торги в США завершились снижением

Фондовые торги в США завершились снижением Ключевые индексы снизились по итогам торговой сессии в понедельник в свете опасений относительно распространения дельта-штамма нового коронавируса.
Финансы
20 июля 2021 г. 00:53
Фондовые торги в США завершились снижением

Ключевые индексы снизились по итогам торговой сессии в свете опасений относительно распространения дельта-штамма нового коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 725,81 (2,09 процента) пункта, до 33 962,04 пункта. Во время сессии Dow Jones падал на 900 пунктов и больше, но позже несколько восстановил потери. Индекс S&P 500 снизился на 68,67 пункта (1,59 процента) и оказался на отметке 4 258,49 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 152,25 пункта (1,06 процента), до 14 274,98.

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