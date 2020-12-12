Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу разнонаправленным движением основных котировок в свете неопределенности относительно выделения в США средств на стимулирование экономики.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу разнонаправленным движением основных котировок в свете неопределенности относительно выделения в США средств на стимулирование экономики.

Как передает Report, данные на сайте торговой площадки свидетельствуют, что промышленный индекс Dow Jones повысился на 31,21 пункта (0,10%), до 30 030,47 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 8,66 пункта (0,24%) и оказался на отметке 3 659,44 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 27,94 пункта (0,23%), до 12 377,87 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в январе снизилась на 0,19 (0,41%), до 46,59 долларов США.