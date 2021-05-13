Фондовые индексы США понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 2-2,5 процента к закрытию торгов на фоне опасений инвесторов, связанных с рекордным за последние годы ростом инфляции

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 2-2,5 процента к закрытию торгов на фоне опасений инвесторов, связанных с рекордным за последние годы ростом инфляции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones сократился на 681,5 пункта (1,99 процента), установившись на отметке 33 587,66 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 89,06 пункта (2,14 процента) и оказался на отметке 4 063,04 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 357,75 пункта (2,67 процента) и установился на отметке 13 031,68 пункта.