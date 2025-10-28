Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, обновив рекордные максимумы на оптимизме по поводу возможного заключения торгового соглашения между Китаем и США и ожиданиях снижения ставки Федрезервом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что американская и китайская стороны согласовали основные условия торговой сделки. Подготовлено "рамочное соглашение" для запланированной на четверг встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сказал Бессент в эфире телеканала NBC News.

В случае заключения сделки США не будут вводить повышенные пошлины на импорт товаров из Китая, а Пекин отложит введение новых мер контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Во вторник и среду пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор будет принимать решение по процентной ставке.