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Фонд развития предпринимательства выбирает аудитора

Фонд развития предпринимательства выбирает аудитора Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики объявил открытый тендер на аудит соблюдения реализации механизмов в соответствии с "Порядком предоставления государственных гарантий по банковским кредитам и субсидирования кредитных процентов с
Финансы
13 марта 2023 г. 12:47
Фонд развития предпринимательства выбирает аудитора

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики объявил открытый тендер на аудит соблюдения реализации механизмов в соответствии с "Порядком предоставления государственных гарантий по банковским кредитам и субсидирования кредитных процентов субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19)" и " Порядок субсидирования кредитных процентов по текущему кредитному портфелю субъектов предпринимательства, работающих в областях, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19) ".

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 10 апреля, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере до 1% от его стоимости - до 17:00 18 апреля, в административное здание фонда, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 172.

Предложения будут рассмотрены 19 апреля в 17:00 по указанному адресу.

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