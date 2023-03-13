Фонд развития предпринимательства выбирает аудитора

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики объявил открытый тендер на аудит соблюдения реализации механизмов в соответствии с "Порядком предоставления государственных гарантий по банковским кредитам и субсидирования кредитных процентов с

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики объявил открытый тендер на аудит соблюдения реализации механизмов в соответствии с "Порядком предоставления государственных гарантий по банковским кредитам и субсидирования кредитных процентов субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19)" и " Порядок субсидирования кредитных процентов по текущему кредитному портфелю субъектов предпринимательства, работающих в областях, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19) ".

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 10 апреля, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере до 1% от его стоимости - до 17:00 18 апреля, в административное здание фонда, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 172.

Предложения будут рассмотрены 19 апреля в 17:00 по указанному адресу.