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Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 40 кредитными организациями

Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 40 кредитными организациями В настоящее время количество филиалов уполномоченных кредитных организаций составляет 457, из которых 246 или 54% находятся в регионах
Финансы
16 февраля 2021 г. 12:59
Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 40 кредитными организациями

В 2020 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана сотрудничал с 40 кредитными организациями, в том числе с 21 банком, 6 небанковскими кредитными организациями и 13 кредитными союзами для предоставления льготных кредитов субъектам предпринимательства. Один из банков (ОАО "Банк ВТБ Азербайджан") был добавлен в список уполномоченных кредитных организаций фонда в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По данным, в настоящее время количество филиалов уполномоченных кредитных организаций составляет 457, из которых 246 или 54% находятся в регионах.

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