Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 40 кредитными организациями

В настоящее время количество филиалов уполномоченных кредитных организаций составляет 457, из которых 246 или 54% находятся в регионах

В 2020 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана сотрудничал с 40 кредитными организациями, в том числе с 21 банком, 6 небанковскими кредитными организациями и 13 кредитными союзами для предоставления льготных кредитов субъектам предпринимательства. Один из банков (ОАО "Банк ВТБ Азербайджан") был добавлен в список уполномоченных кредитных организаций фонда в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По данным, в настоящее время количество филиалов уполномоченных кредитных организаций составляет 457, из которых 246 или 54% находятся в регионах.