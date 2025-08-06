Фонд аграрного страхования увеличил сборы на 18%, а выплаты на 55%

12^38 В I полугодии этого года Фонд аграрного страхования собрал 13 млн 115 тыс. манатов страховых взносов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фонд аграрного страхования в I полугодии 2025 года собрал 13,115 млн манатов страховых взносов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

За последний год страховые взносы по растениеводству увеличились на 13%, до 11,475 млн манатов, а страховые взносы по животноводству выросли на 65%, до 1,64 млн манатов.

За отчетный период было застраховано 342,6 тыс. га посевных площадей, на которые предоставлено гарантий на 497 млн манатов. Впервые были застрахованы клубничные поля.

Кроме того, в хозяйствах на различных территориях страны застраховано 3 231 голов скота, на которые предоставлено гарантий на 19,747 млн манатов, число застрахованных животных увеличилось на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне Фонд осуществил страховые выплаты в размере 4,435 млн манатов, что на 55 % больше, чем год назад. В том числе, по посевным площадям выплачено 4,245 млн манатов, а по животноводству - 190 тыс. манатов.

За 6 месяцев наиболее вредоносными для посевных площадей оказались град (65% посевных площадей), наводнение (15%), буря (17%) и ливни (2%).