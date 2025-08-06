О нас

Фонд аграрного страхования увеличил сборы на 18%, а выплаты на 55%

Фонд аграрного страхования увеличил сборы на 18%, а выплаты на 55% 12^38 В I полугодии этого года Фонд аграрного страхования собрал 13 млн 115 тыс. манатов страховых взносов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
6 августа 2025 г. 12:53
Фонд аграрного страхования увеличил сборы на 18%, а выплаты на 55%

Фонд аграрного страхования в I полугодии 2025 года собрал 13,115 млн манатов страховых взносов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

За последний год страховые взносы по растениеводству увеличились на 13%, до 11,475 млн манатов, а страховые взносы по животноводству выросли на 65%, до 1,64 млн манатов.

За отчетный период было застраховано 342,6 тыс. га посевных площадей, на которые предоставлено гарантий на 497 млн манатов. Впервые были застрахованы клубничные поля.

Кроме того, в хозяйствах на различных территориях страны застраховано 3 231 голов скота, на которые предоставлено гарантий на 19,747 млн манатов, число застрахованных животных увеличилось на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне Фонд осуществил страховые выплаты в размере 4,435 млн манатов, что на 55 % больше, чем год назад. В том числе, по посевным площадям выплачено 4,245 млн манатов, а по животноводству - 190 тыс. манатов.

За 6 месяцев наиболее вредоносными для посевных площадей оказались град (65% посевных площадей), наводнение (15%), буря (17%) и ливни (2%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu yığımları 18 %, ödənişləri isə 55 % artırıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi