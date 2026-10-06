Fitch: Сильный внешний баланс и низкий госдолг поддерживают кредитный рейтинг Азербайджана

Суверенный рейтинг Азербайджана находится на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, чему способствуют сильные внешнеэкономические показатели и низкий уровень госдолга.

Как сообщает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) Fitch Ratings в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

По словам представителя агентства, сильными сторонами кредитного профиля страны остаются очень сильный внешний баланс, самый низкий государственный долг в своей группе сравнения и значительная финансовая гибкость, обеспечиваемая крупными активами Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).

В то же время сдерживающими факторами для рейтинга выступают относительно слабые показатели государственного управления, незрелая нормативно-правовая база экономической политики, высокая зависимость национальной экономики от углеводородного сектора, а также сохраняющиеся геополитические риски, отметил Моралес.

По его словам, у Fitch действует двухэтапный подход к суверенным рейтингам.

"Мы используем SRM (модель суверенного рейтинга), в которую закладываем переменные, касающиеся структурных и макроэкономических показателей, состояния государственных финансов и внешнеэкономических параметров. Далее наступает второй этап - качественная корректировка (qualitative overlay), в ходе которой мы стремимся принять во внимание факторы, не учтённые в модели, либо случаи, когда модель, на наш взгляд, недостаточно полно отображает те или иные сильные стороны рейтинга", - добавил он.