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    Fitch: Сильный внешний баланс и низкий госдолг поддерживают кредитный рейтинг Азербайджана

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 10:07
    Fitch: Сильный внешний баланс и низкий госдолг поддерживают кредитный рейтинг Азербайджана

    Суверенный рейтинг Азербайджана находится на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, чему способствуют сильные внешнеэкономические показатели и низкий уровень госдолга.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) Fitch Ratings в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    По словам представителя агентства, сильными сторонами кредитного профиля страны остаются очень сильный внешний баланс, самый низкий государственный долг в своей группе сравнения и значительная финансовая гибкость, обеспечиваемая крупными активами Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).

    В то же время сдерживающими факторами для рейтинга выступают относительно слабые показатели государственного управления, незрелая нормативно-правовая база экономической политики, высокая зависимость национальной экономики от углеводородного сектора, а также сохраняющиеся геополитические риски, отметил Моралес.

    По его словам, у Fitch действует двухэтапный подход к суверенным рейтингам.

    "Мы используем SRM (модель суверенного рейтинга), в которую закладываем переменные, касающиеся структурных и макроэкономических показателей, состояния государственных финансов и внешнеэкономических параметров. Далее наступает второй этап - качественная корректировка (qualitative overlay), в ходе которой мы стремимся принять во внимание факторы, не учтённые в модели, либо случаи, когда модель, на наш взгляд, недостаточно полно отображает те или иные сильные стороны рейтинга", - добавил он.

    Эрик Ариспе Моралес Fitch Ratings
    "Fitch": Güclü xarici balans və aşağı dövlət borcu Azərbaycanın kredit reytinqini dəstəkləyir
    Fitch: Strong external balance, low government debt support Azerbaijan's credit rating
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