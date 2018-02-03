Fitch прогнозирует рост зависимости Азербайджана от сырья

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Ожидаемое увеличение экспорта газа после завершения проекта Южного газового коридора усилит зависимость Азербайджана от сырья.

Как сообщает Report, об этом говорится в последнем отчете международного рейтингового агентства Fitch по Азербайджану.

В документе также отмечается, что Азербайджан отходит от стран, которые относятся к той же категории по макроэкономической ситуации (рейтинг "ВВ"). Это связано с тем, что шоки мировых цен на нефть обходятся стране дороже, чем другим странам-экспортерам сырья СНГ, а также с отсутствием экономической диверсификации.

Реальный экономический рост в Азербайджане за последние пять лет составил в среднем 1,2%, что намного меньше стран с рейтингом "ВВ" (3,5%). По темпам роста ВВП, инфляции и валютному курсу оценки Азербайджана ниже, чем в других странах-экспортерах сырья СНГ.

По мнению экспертов Fitch, перспективы разработанных с целью диверсификации экономики страны стратегических дорожных карт отдалены.