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Fitch прогнозирует рост экономики Азербайджана на 3,5% в 2025 году

Fitch прогнозирует рост экономики Азербайджана на 3,5% в 2025 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что экономика Азербайджана вырастет на 3,5% в 2025 году и на 2,5% в 2026 году.
Финансы
14 июня 2025 г. 02:46
Fitch прогнозирует рост экономики Азербайджана на 3,5% в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что экономика Азербайджана вырастет на 3,5% в 2025 году и на 2,5% в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

Для сравнения, по итогам 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,1%.

Согласно отчету Fitch, ключевыми факторами экономического роста станут государственные инвестиции и развитие неуглеводородных секторов.

В то же время агентство подчеркивает, что прогресс в направлении экономической диверсификации остается ограниченным. Углеводородный сектор по-прежнему обеспечивает 32% ВВП и до 90% экспорта страны.

Среди факторов, тормозящих диверсификацию экономики, Fitch выделяет значительное присутствие государства в экономике, ограниченное финансовое посредничество, низкий уровень прямых иностранных инвестиций в неэнергетические сектора.

Отметим, что за январь–май 2025 года реальный ВВП Азербайджана увеличился на 1,5% в годовом выражении, причем рост был обеспечен преимущественно неуглеводородной экономикой, которая выросла на 3,9% за тот же период.

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