Fitch прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 5,3% в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5,3% в 2025 году и снизится до 4,6% в 2026 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5,3% в 2025 году и снизится до 4,6% в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

“Эти значения остаются в пределах целевого диапазона Центрального банка (4% ± 2 п.п.)”, - отмечает Fitch.

Аналитики агентства не ожидают снижения учетной ставки Центральным банком Азербайджана до 2026 года, что отражает сохраняющиеся инфляционные риски и осторожную монетарную политику.

Инфляция в годовом исчислении в стране достигла 5,9% за январь–май 2025 года. “Это частично связано с эффектом низкой базы прошлого года, повышением минимальной заработной платы в первом квартале 2025 года”, - говорится в отчете.