Fitch повысил прогноз по кредитному рейтингу Азербайджана

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной и национальной валюте Азербайджана с "негативного" до "стабильного".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Fitch, рейтинг подтвержден на уровне "BB +".

Агентство обосновало повышение прогноза рейтинга достижением макроэкономической стабильности после двухлетнего периода турбулентности в 2016 году, постепенным восстановлением нефтяных цен и стабилизацией курса маната. Стабилизация курса позволила снизить инфляционное давление, начиная с апреля 2017 года.