Fitch подтвердило рейтинг Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента эмитента (РДЭ) Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на уровне «BB +», прогноз «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на уровне «BB +», прогноз «Стабильный».

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, подтверждение рейтинга отражает уверенность Fitch в прочных связях фонда с правительством Азербайджана (суверенный рейтинг на уровне "BB +"/Стабильный) и стратегическую важность фонда в предоставлении доступного жилья и развитии деловой среды за счет содействия финансированию малых и средних предприятий (МСП).

В соответствии со своими критериями оценки организаций, связанных с государством (GRE), Fitch применяет нисходящий подход и считает способность и готовность правительства оказывать поддержку фонду очень высокими. Fitch уравнивает РДЭ фонда с РДЭ Азербайджана, независимо от автономного кредитного профиля (SCP) фонда", - отмечается в отчете агентства.

Авторы отчета считают, что Фонд продолжает получать солидную поддержку со стороны государства. С целью финансирования социальной ипотеки он ежегодно получает от государства вливания капитала, которые в 2020 году составили 161 млн манатов. Помимо первоначально запланированного 71 млн манатов на 2020 год, фонд дополнительно получил от государства 90 млн манатов для увеличения объема социальной ипотеки в течение периода пандемии. В целом государственная поддержка составляла около 45-50% активов фонда по состоянию на 2020 год.

"Гарантия выкупа облигаций фонда со стороны Центрального банка - еще одна форма поддержки. Это подразумевает обязательство Центробанка выкупать облигации фонда у держателей облигаций по запросу. Фонд входит в число четырех организаций в стране, освобожденных от налога на прибыль. Другие формы косвенной поддержки включают недорогое финансирование и сохранение прибыли в распоряжении фонда", - говорится в сообщении.

Fitch ожидает, что нормативно-правовая и политическая среда сохранит решительную поддержку фонда, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. На 2021 год государство одобрило вливания капитала в фонд в размере 71 млн манатов и 16,5 млн манатов на субсидии МСП. На 2022 год запланирована поддержка в размере около 100 млн манатов. Большая часть этих средств предназначена для предоставления социальной ипотеки, но также включает финансирование для субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу.

Как отмечает агентство, Фонд является единственным поставщиком субсидируемых ипотечных кредитов в стране и одним из немногих учреждений, предлагающих обычные ипотечные кредиты. По оценкам, на долю фонда приходится 70% ипотечных кредитов домохозяйствам в Азербайджане.

"Хотя Фонд является некоммерческой организацией, он продолжает демонстрировать прибыльность при поддержке недорогого финансирования. В 2020 году фонд зафиксировал 7,2 млн манатов прибыли по сравнению с 18,7 млн манатов годом ранее за счет увеличения провизий и пониженных процентных доходов по ценным бумагам, находящимся в собственности фонда. Процентные доходы по ипотеке в 2020 году увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В активах фонда преобладают ипотечные кредиты, которые в 2020 году составили 1,1 млрд манатов, что на 14% больше, чем в 2019 году. Качество ипотечного портфеля остается стабильным, при этом проблемные кредиты составляют скромные 2,8%. от общего объема ипотечных кредитов в 2020 году по сравнению с 1,7% в 2019 году", - отмечает агентство.

Fitch присваивает Фонду рейтинг поддержки GRE на уровне «50» из максимально возможных «60», что приводит к уравниванию РДЭ фонда с суверенными рейтингами независимо от SCP фонда. Этот показатель GRE отражает сочетание статуса «Очень сильный».

Напомним, что Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.