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Fitch ожидает увеличения чистой позиции по суверенным активам Азербайджана до 68,7% ВВП

Fitch ожидает увеличения чистой позиции по суверенным активам Азербайджана до 68,7% ВВП Чистая позиция по суверенным активам Азербайджана увеличится в 2023-2024 годах на 10,9 процентных пункта до 68,7% ВВП.
Финансы
1 апреля 2023 г. 11:26
Fitch ожидает увеличения чистой позиции по суверенным активам Азербайджана до 68,7% ВВП

Чистая позиция по суверенным активам Азербайджана увеличится в 2023-2024 годах на 10,9 процентных пункта до 68,7% ВВП.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Это является самым высоким показателем в рейтинговой группе сопоставимых стран", - отмечает агентство.

Согласно отчету, стратегические валютные резервы страны в 2022 году увеличившись на 5,9 млрд долларов США, составили 58 млрд долларов США, 85% которых приходится на долю активов Государственного нефтяного фонда, где высокие доходы от энергетического сектора более чем компенсируют потери в размере 5,2% от его инвестиционного портфеля.

"Положительное сальдо счета текущих операций выросло примерно на 14,6 процентных пункта. Нефтегазовый сектор в настоящее время составляют около 93% всего экспорта Азербайджана", - подчеркивает Fitch.

По мнению аналитиков агентства, суверенный рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким государственным долгом в сопоставимой группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов Госнефтефонда.

"Сохранение сильного государственного баланса, например, благодаря продолжающемуся ограничению расходов в соответствии с бюджетным правилом или длительным высоким ценам на энергоносители, дальнейшее укрепление внешнего баланса, например из-за устойчивых высоких цен на энергоносители, повышение эффективности и предсказуемости экономической политики Азербайджана являются факторами, которые могут привести к повышению кредитного рейтинга страны", -считает Fitch.

Отметим, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "BB+" с "позитивный" прогнозом.

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