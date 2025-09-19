Fitch ожидает сокращения буфера капитала азербайджанского Expressbank в 2025–2026 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) ОАО "Expressbank" на уровне "B+", а также рейтинг жизнеспособности (VR) - на уровне "b+".

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, прогноз по рейтингам - "стабильный".

Агентство отмечает, что долгосрочный IDR Expressbank определяется собственной кредитоспособностью банка, отраженной в VR.

По данным Fitch, VR учитывает ограниченные возможности банка в ценообразовании, высокие издержки и более дорогую базу фондирования по сравнению с рынком. В то же время выделяются устойчивые финансовые показатели, особенно в части качества активов и капитализации.

Expressbank – частный банк, доля которого на конец I полугодия 2025 года составляла лишь 1% активов и депозитов банковского сектора и 2% кредитов.

"Банк использует универсальную бизнес-модель, где основную роль играет розничное кредитование (65% портфеля на конец I полугодия 2025 года). Дополнительно финансируются микро-, малые и средние предприятия", - говорится в отчете. В последнее время Expressbank активнее развивает более доходное, но рискованное направление - необеспеченное потребительское и микробизнес-кредитование, что, по прогнозу агентства, может увеличить стоимость риска в 2025-2026 годах. Однако риски сглаживаются низкой концентрацией заемщиков и минимальной долларизацией.

Темпы роста кредитов снизились до 23% в 2024 году (против 38% в 2023-м) и, по прогнозам, составят менее 15% в 2025–2026 годах.

Доля проблемных кредитов уменьшилась до 1,2% на конец 2024 года (1,4% годом ранее), чему способствовали рост кредитования и благоприятная экономическая конъюнктура. Все проблемные активы полностью обеспечены резервами. Fitch ожидает, что в 2025–2026 годах качество активов может несколько ухудшиться по мере "старения" портфеля, но останется в пределах 2-3% при высоком уровне резервирования.

Согласно прогнозу, из-за роста ставок по депозитам, вызванного регуляторными изменениями, чистая процентная маржа банка сократится примерно на 100 б.п. в 2025 году (с 9% в 2024 году). Это, вместе с повышением стоимости риска и ограниченной операционной эффективностью, снизит операционную прибыль ниже 2% от активов, взвешенных по риску, хотя в 2026-2027 годах ожидается постепенное восстановление.

Коэффициент Fitch Core Capital (FCC) Expressbank составил 23% на конец 2024 года, но снизился примерно на 10 п.п. с конца 2022 года из-за быстрого роста кредитов и увеличения доли рискованных активов. В 2025-2026 годах ожидается дальнейшее сокращение капитального буфера из-за смещения в сторону потребительских кредитов и крупных дивидендных выплат. Тем не менее FCC, по базовому сценарию Fitch, сохранится выше 20%.

На конец I полугодия 2025 года 58% обязательств банка приходилось на клиентские счета (в основном розничные депозиты), а около 40% - на оптовое финансирование. Последнее обеспечивается в основном льготными долгосрочными займами от государственных институтов развития и краткосрочными сделками РЕПО. Ликвидный буфер достаточен: ликвидные активы покрывали более трети депозитов на конец 2024 года.

Снижение рейтингов возможно в случае существенного ухудшения качества активов, что приведет к убыткам и снижению FCC ниже 15% на устойчивой основе. Негативными факторами также могут стать быстрый рост кредитования или значительные дивидендные выплаты, размывающие капитал.

Повышение рейтингов ограничено и потребует усиления рыночных позиций, возврата к устойчивой прибыльности при сохранении высокого качества активов и капитализации, отмечают аналитики Fitch.