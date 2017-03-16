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    Fitch: Отношение госдолга к ВВП в Азербайджане в этом году составит 24%

    В 2018 году отношение дефицита счета текущих операций платежного баланса к ВВП ожидается на уровне 5%
    © Report.az

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году отношение дефицита счета текущих операций платежного баланса к ВВП ожидается на уровне 2,4%, а в 2018 году достигнет 5%.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по независимым рейтингам международного рейтингового агентства Fitch Пол Гэмбл на VI ежегодной конференции агентства в Баку.

    По прогнозам агентства, ВВП Азербайджана в 2017 году увеличится на 0,2%, в 2018 году - 1,7%. Инфляция в этом году прогнозируется на уровне 9%, в следующем - 5%. Кроме того, отношение государственного долга к ВВП в 2017 году составит 24%, а в следующем ожидается на уровне 25,1%.

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