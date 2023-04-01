Fitch: Основные показатели банковского сектора Азербайджана улучшились

Состояние банковского сектора Азербайджана улучшилось за последние годы, но все еще остается достаточно слабым, что подтверждается показателем «b» по индикатору Fitch оценки банковской системы.

Состояние банковского сектора Азербайджана улучшилось за последние годы, но все еще остается достаточно слабым, что подтверждается показателем «b» по индикатору Fitch оценки банковской системы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Доля необслуживаемых кредитов снизилась до 2,9% на конец 2022 года с 6,1% на конец 2020 года, чему способствовал сильный рост в кредитных вложениях сектора.

Рентабельность среднего капитала составляла 17,3% в 2022 года и, вероятно, останется выше 15% в этом году, уровень адекватности капитала первого уровня составляет 15,2%, а российское присутствие в банковском секторе невелико", - считает агентство.

Коэффициент долларизации депозитов снизился до 48% на конец 2022 года с 60% на конец первого полугодия 2020 года, но он значительно выше медианы сопоставимых компаний, составляющей 19%, и Fitch считает, что надзор со стороны регулирующих органов улучшается, но все еще имеет ряд недостатков.

Что касается государственного перекредитования и гарантий, то их доля упала на 9 процентных пункта в 2022 году до 16,6% ВВП. 80% их связаны с реструктуризацией Международного банка Азербайджана в 2017 году и проектом Южного газового коридора.