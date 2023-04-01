Fitch назвало факторы снижения инфляции в Азербайджане в 2023-2024 годах

Темпы роста инфляции в Азербайджане снизятся в среднем до 10,3% в 2023 году с 13,9%-ов по итогам прошлого года.

Темпы роста инфляции в Азербайджане снизятся в среднем до 10,3% в 2023 году с 13,9%-ов по итогам прошлого года.

Как передает Report, таковы прогнозы международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Fitch на 2024 год прогнозирует снижение инфляции до 7,3%.

"Это связано с замедлением мировых цен на сырьевые товары, ослабление нарушений в цепочке поставок и с более сильным реальным эффективным обменным курсом. Несмотря на это, эти прогнозы все еще выше целевого показателя Центрального банка Азербайджана (4% +/-2 процентных пункта)", - подчеркивает агентство.

Как отмечает Fitch, инфляция в стране снизилась до 14,1% в феврале с пикового значения 15,6% в октябре 2022 года, что частично отражает снижение инфляции цен на продукты питания на 4 процентных пункта до 17,1%: "Внутренний компонент несколько выше, чем в начале прошлого года, при этом номинальная заработная плата растет близко к общему уровню".

Для преодоления инфляционного давления учетная ставка в Азербайджане была повышена на 100 базисных пунктов за последний год до 8,5%, и существует относительно слабая трансмиссия денежно-кредитной политики, хотя были приняты другие меры для поглощения ликвидности банковского сектора, в том числе посредством резервных требований, считает агентство.