Fitch: Большая часть банков России выдержит падение курса рубля

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch заявляет, что большая часть системно значимых российских банков в случае падения курса рубля сможет продолжить работу без угрозы нарушения норматива достаточности капитала, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По мнению аналитиков агентства, даже если курс рубля опустится до 100 руб. за доллар основные банки смогут продолжить работу в прежнем режиме, лишь один системно значимый российский банк — ВТБ — может столкнуться с трудностями в случае падения курса национальной валюты ниже 75 руб. за доллар.