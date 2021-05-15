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Fitch: Банковский сектор Азербайджана хорошо капитализирован

Fitch: Банковский сектор Азербайджана хорошо капитализирован Хорошая прибыль до отчислений под обесценение поглотит давление на качество активов банков
Финансы
15 мая 2021 г. 19:49
Fitch: Банковский сектор Азербайджана хорошо капитализирован

Банковский сектор Азербайджана является относительно слабым, что подтверждается оценкой Индикатора банковской системы (BSI) Fitch на уровне «b».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Однако в последние годы в фундаментальных показателях кредитоспособности сектора наблюдалось улучшение, и в апреле Fitch изменило прогноз по операционной среде с «Негативного» на «Стабильный». Коэффициент долларизации депозитов неуклонно снижался до 55% на конец первого квартала 2021 года с 61% на конец 2019 года, но по-прежнему значительно превышает медианное значение «BB» в 26%», - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков Fitch, крупнейший банк Азербайджана – Международный банк Азербайджана, ограничен большой открытой валютной позицией, эквивалентной 77% регулятивного капитала на конец первого квартала 2021 года (хотя годом ранее было на уровне ниже 114% ).

«Банковский сектор хорошо капитализирован с коэффициентом I уровня 22%, а коэффициент неработающих кредитов упал до 6,2% на конец первого квартала 2021 года с 8,3% на конец 2019 года. Мы ожидаем, что хорошая прибыль до отчислений под обесценение поглотит давление на качество активов (из-за реструктуризации 8% кредитов в связи с пандемией) по мере прекращения поддержки со стороны государства», - отмечает Fitch.

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