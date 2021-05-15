Fitch: Банковский сектор Азербайджана хорошо капитализирован

Хорошая прибыль до отчислений под обесценение поглотит давление на качество активов банков

Банковский сектор Азербайджана является относительно слабым, что подтверждается оценкой Индикатора банковской системы (BSI) Fitch на уровне «b».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Однако в последние годы в фундаментальных показателях кредитоспособности сектора наблюдалось улучшение, и в апреле Fitch изменило прогноз по операционной среде с «Негативного» на «Стабильный». Коэффициент долларизации депозитов неуклонно снижался до 55% на конец первого квартала 2021 года с 61% на конец 2019 года, но по-прежнему значительно превышает медианное значение «BB» в 26%», - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков Fitch, крупнейший банк Азербайджана – Международный банк Азербайджана, ограничен большой открытой валютной позицией, эквивалентной 77% регулятивного капитала на конец первого квартала 2021 года (хотя годом ранее было на уровне ниже 114% ).

«Банковский сектор хорошо капитализирован с коэффициентом I уровня 22%, а коэффициент неработающих кредитов упал до 6,2% на конец первого квартала 2021 года с 8,3% на конец 2019 года. Мы ожидаем, что хорошая прибыль до отчислений под обесценение поглотит давление на качество активов (из-за реструктуризации 8% кредитов в связи с пандемией) по мере прекращения поддержки со стороны государства», - отмечает Fitch.