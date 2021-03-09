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Финансовый сектор Азербайджана сократил активы на 4%

Финансовый сектор Азербайджана сократил активы на 4% На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 45,9 млрд манатов.
Финансы
9 марта 2021 г. 17:40
Финансовый сектор Азербайджана сократил активы на 4%

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 45,9 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет правительства, это на 4% меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

На отчетную дату 69,9% активов сектора сосредоточено в банках. Этот показатель был 69% годом ранее. За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов упала с 28% до 27,1%, а доли страховых и инвестиционных компаний не изменились, оставшись на уровне 2,9% и 0,1%.

Высокую долю НКО в активах правительство объясняет передачей токсичных активов ОАО ”Международный банк Азербайджана" ЗАО "Аграркредит".

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