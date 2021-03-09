Финансовый сектор Азербайджана сократил активы на 4%

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 45,9 млрд манатов.

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 45,9 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет правительства, это на 4% меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

На отчетную дату 69,9% активов сектора сосредоточено в банках. Этот показатель был 69% годом ранее. За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов упала с 28% до 27,1%, а доли страховых и инвестиционных компаний не изменились, оставшись на уровне 2,9% и 0,1%.

Высокую долю НКО в активах правительство объясняет передачей токсичных активов ОАО ”Международный банк Азербайджана" ЗАО "Аграркредит".