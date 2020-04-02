​Финансовый сектор Азербайджана увеличил свои активы более чем на 6%

Активы финансового сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 47,8 млрд манатов.
Report со ссылкой на отчет правительства сообщает, что это на 6,45% больше показателя на 1 января прошлого года.
На отчетную дату в банках было сосредоточено 69% активов сектора. Это соотношение было 59,8% годом ранее. Доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов изменилась с 30,9% до 28%, страховых компаний - с 2,8% до 2,9%, инвестиционных компаний - с 0,5% до 0,1%.
Правительство объясняет высокую долю НКО в активах передачей токсичных активов ОАО "Международный банк Азербайджана" НКО "Аграркредит". В прошлом году была обеспечена передача токсичных активов на сумму 5,3 млн долларов США в обмен на векселя.