Financial Times: Китай ограничил продажу долларов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Власти Китая дали банкам устное распоряжение об ограничении продаж долларов США компаниям и физическим лицам, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что таким образом Китай пытается бороться с усиливающимся оттоком капитала.

Особое беспокойство властей вызвал повышенный спрос на американские и гонконгские доллары в Шанхае и Шэньчжэне, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В банке среднего размера в Шанхае клиенты без предварительного заказа могут купить только пять тысяч долларов США в день, а по предварительному заказу – только десять тысяч. В неделю можно делать три заказа", - говорится в статье.

Издание отмечает, что покупка иностранной валюты в Китае и так ограничена: физическим лицам разрешается покупать до 50 тыс. долларов США в год.

В четверг китайский фондовый рынок обвалился после того, как Народный банк Китая (Центробанк) резко понизил обменный курс юаня к доллару на 0,51% — до 6,5646, что стало минимальным значением с августа прошлого года.