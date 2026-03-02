Филиал "Насими" Expressbank — теперь по новому адресу

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 02 марта, 2026
    • 17:09
    Для удобства клиентов филиал "Насими" Expressbank теперь функционирует по новому адресу: проспект Бюльбюля, 23.

    Дизайн обновленного офиса, разработанный в соответствии с современными банковскими стандартами. Просторный и удобный операционный зал обеспечивает быстрое и качественное обслуживание как частных, так и корпоративных клиентов.

    В филиале продумана каждая деталь, чтобы посетители могли максимально эффективно совершать любые банковские операции: от оформления кредитов и размещения вкладов до заказа карт и расчетно-кассового обслуживания.

    Кроме того, благодаря зоне круглосуточного обслуживания (24/7), расположенной на входе, клиенты в любое время суток могут самостоятельно совершать различные транзакции с помощью современных NFC-банкоматов и платежных терминалов.

    Филиал также предлагает широкий спектр услуг бизнес-банкинга для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства.

    Стратегическая цель Банка - совершенствование физической сети обслуживания за счет внедрения цифровых инноваций и предоставление клиентам первоклассного банковского сервиса в наиболее доступных точках столицы.

    На сегодняшний день "Expressbank" представлен сетью из 16 филиалов, охватывающих Баку, Сумгайыт, Гянджу, Мингячевир, Барду, Ширван, Гусар, Хачмаз и Лянкяран.

    Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать на сайте www.expressbank.az, по телефону информационного центра 132, а также на официальных страницах банка в социальных сетях: Instagram, Facebook, LinkedIn и Telegram.

    ОАО "Expressbank" действует на основании лицензии №119, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики 30 декабря 1992 года.

    Адрес головного офиса: г. Баку, ул. Ю.В. Чеменземинли, 134C.

