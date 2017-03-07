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    Филиал №11 Nikoil Bank переехал по новому адресу

    Новый филиал расположен по адресу Ясамальский район, проспект Иншаатчылар, 3

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня филиал №11 Nikoil Bank начнет работу в новом, более современном и удобном для клиентов помещении по адресу г.Баку, Ясамальский район, квартал №547, проспект Иншаатчылар, 3.

    Об этом сообщили Report из банка.

    Новое помещение располагает современным операционным залом, в котором клиенты будут обслуживаться по всему спектру банковских услуг высочайшего уровня. Обновленный филиал, будучи универсальным, продолжит оказывать услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам, к услугам которых расчетно-кассовые, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах.

    Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. 

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