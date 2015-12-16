​Федеральная резервная система США повысила ставку до 0,25-0,5

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США приняла решение о повышении ключевой ставки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам очередного заседания повысил базовую процентную ставку на 0,25% годовых с рекордно низкого уровня в 0–0,25%.

Таким образом, сейчас коридор составляет 0,25–0,5%.

Как отмечается, последний раз повышение ставки произошло в 2006 году.

Фондовый рынок США не оставил без внимания повышение ставки. В ожидании решения Федеральной резервной системы индекс Dow Jones укрепился на 57 пункта, а NASDAQ — на 10 пунктов.