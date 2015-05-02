Фархад Мирзоев: Юрист – престижная и достойная уважения профессия - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Business Time опубликовал интервью с известным азербайджанским юристом-международником, cтаршим партнером международной юридической фирмы BM Morrison Partners, которая является обладателем премии журнала Azeri Business Award в номинации "Лучшая юридическая фирма года 2013", Фархадом Мирзоевым. Report предлагает вашему вниманию это интервью.

- Начнем с простого вопроса: кем Вы видели себя в детстве, и почему выбор пал именно на юриспруденцию? Не жалели ли потом о своем выборе?

- Если честно, то в детстве я мечтал стать врачом-офтальмологом. Возможно, на это повлиял тот факт, что я рос в семье врачей и, помимо отца, обе мои сестры окончили с отличием медицинский институт. До II четверти 11-го класса я готовился поступать именно в медицинский. Однако в III четверти последнего года обучения в школе я внезапно изменил свое решение и стал готовиться в юридический. Не помню, что именно повлияло на мое решение, но, полагаю, на тот момент у меня были какие-то веские основания, чтобы принять такое смелое решение. Хоть у меня было мало времени для подготовки, к счастью, я поступил на факультет международного права БГУ, чему я сегодня безмерно рад. Именно факультет международного права, на мой взгляд, был "фабрикой" по выпуску талантливых и образованных кадров и в корне отличался от того же самого юрфака. Если внимательно присмотреться сегодня, то в передовой части азербайджанской молодежи вы увидите именно выпускников факультета международного права. Очень жаль, что этот факультет в БГУ "прикрыли" и сделали частью юрфака...

По мере обучения в университете мой интерес и я бы даже сказал любовь к юриспруденции, а особенно к международному праву, стремительно росли. В профессии юриста мне очень нравится сам процесс консультирования и нахождения путей решения сложных проблем для клиентов, а также сама возможность постоянного общения с различными людьми.

Вы правы, бывают моменты, когда действительно возникают сомнения в правильности выбора профессии, но это обычно бывает в тяжелые моменты, когда попадаются сложные клиенты, под влиянием стресса или чрезмерной усталости. Именно в такие моменты возникает сильное желание полностью уйти от дел. Наверное, это также связано с той высокой степенью ответственности и постоянными стрессами в профессии юриста. В целом, я не жалею о своем выборе, но при этом полностью убежден, что не каждый способен овладеть данной профессией и стать ее достойным представителем.

- В чем, по Вашему мнению, заключаются достоинства и недостатки профессии юриста? Насколько эта профессия опасна и психологически трудна? Из Вашего резюме видно, что у Вас блистательный академический опыт и не один университет и не одна научная степень за плечами, не говоря уже о практическом опыте не только в Азербайджане, но и за границей. Не в этом ли секрет преуспевающего юриста?

- Вы знаете, без колебаний скажу, что это очень сложная и ответственная профессия. Как и у каждой профессии, здесь имеются свои плюсы и минусы. Наверное, было бы разумно начать с минусов. Вы абсолютно правы, когда полагаете, что академический опыт играет огромное значение в формировании профессионального юриста. Для этих целей юрист должен все время работать над собой и продолжать учиться за всю свою активную деятельность. Как многие считают, именно непрекращающийся процесс обучения, отнимающий значительную часть времени, является одним из подобных недостатков данной профессии. Лично мне это по нраву, и я получаю удовольствие от самого процесса. Именно в этом и мой постоянный интерес к процессу обучения. Необходимо при этом отметить, что ученые-юристы всегда пользовались особым авторитетом и уважением.

Кроме того, в качестве негативной стороны я бы отметил то, что данная профессия требует огромной самоотдачи и забирает слишком много времени. Порой не получается уделять достаточно времени личной жизни. Наверное, каждому юристу знакомы ситуации, когда поздно приходишь домой с закрытия важной сделки, работаешь все праздники, пропускаешь день рождения члена семьи из-за командировки. Другим немаловажным минусом данной профессии являются постоянные стрессы. Можете, наверное, представить, что иногда возникают моменты, когда под срывом многомиллионная сделка клиента, конфликт с противоположной стороной, спорные ситуации с госорганами или же судьба человека в уголовном деле. Все это, конечно же, откладывает отпечаток в виде различных стрессов. Однако годы практики и накопленный опыт со временем делают человека более устойчивым к подобным стрессам, вырабатывая некий "стрессоустойчивый" иммунитет. Наверное, можно при этом утверждать, что не всем по силам подобный груз.

Говоря о плюсах, отмечу, что, на мой взгляд, данная профессия все-таки имеет больше плюсов, чем минусов, но при этом обязательным условием является то, что необходимо овладеть данной профессией. Среди плюсов профессии юриста можно выделить постоянный процесс саморазвития, формирование гибкости ума и практичность. Наряду со всеми отмеченными позитивными моментами, необходимо подчеркнуть, что профессия юриста считается весьма престижной и уважаемой в обществе. Не секрет, что у профессионального юриста всегда имеется возможность для карьерного роста. Юристы высоко ценятся практически во всех областях, и их охотно берут на управленческие должности. У нас в стране в госсекторе во многих случаях юридическое образование для тех или иных должностей является даже предпочтительным. Правда, хотелось бы, чтобы среди представителей законодательной и исполнительной властей в Азербайджане все-таки было побольше юристов. Кроме того, если присмотреться к частному сектору у нас и за рубежом, среди множества успешных менеджеров вы увидите именно профессиональных юристов.

- Вы являетесь Старшим партнером компании BM. Как Вы попали в эту компанию?

- С улицы... Да, представьте, в прямом смысле этого слова и без доли преувеличения! Просто проходил мимо и оставил свое резюме.

Основатель фирмы и ее Старший партнер господин Джамал Багиров пригласил меня на собеседование и сразу предложил работу. В дальнейшем руководитель фирмы оценил мои способности, а также старания и инициативы во благо укрепления фирмы. Должен отметить, что совместная работа с Джамал муаллимом и его школа сыграли немаловажную роль в моем формировании как профессионального юриста.

Хоть я и пришел в BM молодым, но уже обладал опытом работы юриста в госсекторе, частной юридической фирме и различных НПО. Я искренне полагаю, что мои старания для фирмы были ненапрасными и это заметил ее основатель. Благодаря этому, уже через год я стал вице-президентом BM, а еще через год одним из партнеров фирмы. С 2011 года после трагической для всех нас кончины Джамал муаллима, я возглавил фирму, став ее Старшим партнером. С 2014 года также вхожу в число руководителей лондонского офиса фирмы. BM стал для меня фактически вторым домом, а коллектив - семьей. За все время моей работы в BM, было много попыток переманить меня, и даже сегодня этот соблазн достаточно высок, однако, я никак не могу оставить родной «дом». Конечно, было много трудностей, но, благо, мы продолжаем твердо стоять на позициях одного из лидеров рынка юридических услуг в Азербайджане.

- В каких областях Вы в основном консультируете Ваших клиентов?

- На самом деле во многих областях, но в основном это консультирование по международным сделкам в области нефтегазовой промышленности, инвестиций, финансового и банковского права, недвижимости и разрешения споров. В последнее время ко мне все чаще обращаются за консультацией по крупным инвестиционным проектам, по вопросам создания структур бизнеса, покупки готового бизнеса или недвижимости, а также по бизнес-иммиграции. Весьма часто меня стали привлекать к решению вопросов, связанных с проблемными инвестициями, арестом имущества, активов или банковских счетов за рубежом. В данном случае должен отметить, что весьма пригодился предыдущий опыт работы за границей.

В последнее время в силу специфики своего образования я стал также консультировать по вопросам международного публичного права. Должен при этом отметить, что по данным вопросам я даже консультирую некоторые государства. Честно говоря, имею огромное желание в будущем больше времени уделять именно этой сфере.

Пользуясь случаем, хотел бы от себя добавить, что на рынке сейчас ходит много слухов о том, что я якобы работаю исключительно на кого-то и выполняю чьи-то эксклюзивные заказы. Возможно, это «пиар» с чьей-то стороны, о недобрых намерениях которой можно лишь догадываться. Не буду скрывать, что я и моя фирма работаем со многими клиентами, в числе которых известные крупные местные и иностранные бизнесмены и холдинги. В силу объема работы на некоторых из них мы тратим больше времени, чем на других. Однако, это отнюдь не повод считать меня чьим-то конкретным работником или прислужником, как это пытаются представить. Я высоко ценю свои отношения с каждым из клиентов, с большинством из которых у меня сложились даже дружеские отношения, но при этом высоко ценю и свою независимость, и я горд тем, что сегодня я и моя фирма не являемся чьими-то прислужниками, как это отчетливо видно в случае с некоторыми другими, а являемся реально независимой фирмой, которая даже может выступать на стороне иностранных инвесторов против азербайджанских государственных органов или госкомпаний в международных арбитражных или местных судах. Убежден, что Вы не найдете вторую такую юридическую фирму даже среди числа иностранных компаний в Азербайджане, которые будут представлять интересы клиентов против государственных органов или госкомпаний, в силу материального интереса и боязни потерять благосклонность последних.

- Какими профессиональными качествами должен обладать юрист, чтобы стать успешным? Назовите три личностных качества, которые позволяют стать успешными на юридическом поприще.

- Я думаю, прежде всего, это гибкость и умение находить решение практически в любой ситуации. На втором месте я бы выделил аналитические способности. Ведь, чем выше аналитические способности юриста, тем выше степень его подготовки и умения консультировать окружающих. Наконец, третьей важной чертой я считаю ответственность. Ответственное отношение юриста к своей работе является основной составляющей того, без чего не добиться значимых результатов в этой профессии.

Как отметил ранее, для достижения каких-либо значимых результатов в данной профессии, необходима полная самоотдача и постоянное самосовершенствование.

- Что Вы можете посоветовать юристам, которые только начинают свой путь?

- Учитывая нынешнюю ситуацию с нехваткой хорошо подготовленных кадров, я, прежде всего, посоветовал бы уделять огромное внимание образованию. Именно хорошее образование и знание основ юриспруденции будут тем фундаментом, на котором будет строиться в дальнейшем дом под названием "профессиональный юрист".

Хочу еще предостеречь начинающих юристов - не опускайте руки в связи с тем, что путь профессионального успешного юриста весьма тернист и долог. Бывает весьма сложно на начальном этапе, но со временем по мере накопления опыта, картина в корне меняется в лучшую сторону.

Начинающим юристам я также посоветовал бы уделять существенное внимание тому, что отметил в качестве основной составляющей профессии - ответственности. Она должна быть во всем, начиная с личной дисциплины, заканчивая ответственным подходом к своевременному и качественному выполнению работы.

При всем этом стоит обязательно отметить и репутацию. Именно репутация - это то, на чем строится авторитет того или иного профессионального юриста. Именно по этой причине молодые начинающие юристы должны уделять большое внимание вопросам своей личной репутации.

- На местном рынке Вас называют одним из лучших антикризисных менеджеров, способных в самой тяжелой ситуации устоять и даже поднять фирму. На рынке все пристально наблюдали за Вашими конкретными действиями и судьбой BM, которая сейчас благодаря именно Вам находится в "хорошей форме". При всем этом каковы краткосрочные и долгосрочные перспективы развития юридической фирмы BM Morrison?

- Это немного преувеличенное мнение. Я лишь руководствовался интересами фирмы и коллектива. Нынешний успех фирмы - это не только мой личный успех как руководителя, но успех, прежде всего, всей команды BM Morrison, которую без преувеличений я считаю сегодня самой профессиональной и не имеющей себе равных на рынке юридических услуг в Азербайджане.

Краткосрочные перспективы у нас остаются прежними - это усиление работы с местным рынком, то есть с местными клиентами. Если на протяжении долгих лет, начиная со дня своего основания, BM ориентировался исключительно на иностранных клиентов, то в последние годы мы значительно увеличили долю местных клиентов. Полагаю, успешная работа в данном направлении будет продолжена.

Говоря о долгосрочных перспективах, хочется отметить, прежде всего, наши планы по значительному усилению иностранных офисов фирмы. Несомненно, лондонский офис будет играть в данном направлении ключевую роль.

Краткая справка о собеседнике:

Фархад Мирзоев родился в городе Баку в 1980 году. С отличием окончил факультет международного права Бакинского государственного университета и получил в 2000 году степень бакалавра, а в 2002 году - степень магистра права в области международного права.

Прошел курсы повышения квалификации в Академии европейского права (Италия, 2003 год) и Академии международного права (Нидерланды, 2005 год).

В 2005 году, получив престижную британскую стипендию British Chevening Scholarship, поступил и с отличием окончил Школу права Ноттингемского университета (Великобритания) и получил степень магистра права по международному праву (LL.M in International Law). В том же году с отличием окончил Фрибургский университет (Швейцария) и получил диплом по Сравнительному конституционному праву.

В 2002-2006 годах являлся аспирантом кафедры Международного публичного права Бакинского государственного университета под руководством профессора Л.Д.Тимченко (Украина).

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию при ученом совете Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

С 2007 по 2011 годы являлся заочным докторантом Школы права Лэстерского университета (Великобритания) под руководством всемирно известного профессора Малькольма Шоу, где успешно защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора философии права (PhD in Law), тем самым став первым азербайджанцем, защитившим докторскую по международному публичному праву в Великобритании. Работал юристом-консультантом в госсекторе, международных организациях и различных НПО, а также в частных компаниях в Азербайджане, Франции, России и Великобритании.

С 2001 года работает и является руководителем международной юридической и консалтинговой фирмы BM Morrison Partners, специализирующейся в вопросах международного частного и публичного права. В данный момент возглавляет бакинский офис и является одним из руководителей лондонского офиса фирмы.

По мнению авторитетных независимых исследовательских справочников Chambers Partners, Legal 500 по IFLR 2000, признан в числе ведущих практикующих коммерческих юристов-международников по Азербайджану и СНГ, а также признан престижными западными изданиями, в том числе Oxford University Press, ведущим экспертом по международным территориальным и пограничным спорам на постсоветском пространстве.