Еврозона прекратит финансовую поддержку Греции

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Еврозона не планирует выделять дополнительные средства внешней поддержки Греции после завершения третьей программы финансовой помощи в августе текущего года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Греция, как ожидается, получит в июне последний транш кредита в рамках многолетнего процесса оказания ей внешней финансовой помощи, его сумма еще не согласована.

Размер транша будет обсуждаться на совете министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) 24 мая.

Этот транш должен позволить Греции нарастить финансовую подушку безопасности, или так называемый буфер, на покрытие рисков при ее выходе из программы финподдержки.