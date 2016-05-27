​Евросоюз выделит Азербайджану дополнительно 9 млн. евро

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане идет подготовка документов в связи с реализацией еще 9 твининг-проектов. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

"Подготовительный этап каждого проекта займет 1,5 года, сам проект охватывает двухлетний период. В этот период вносятся изменения в законодательство Азербайджана, а также готовятся документы по методологии. Новые проекты охватывают сферы образования, юстиции, сельского хозяйства, норм технического урегулирования. Стоимость проекта, как правило, оценивается в 1 млн. евро", - отметил С.Бабаев.

Напомним, что до сегодняшнего дня в Азербайджане реализовано 43 твининг-проекта, 25 из них успешно завершено, 9 находится на стадии выполнения. По инициативе государственных структур Азербайджана в целом проведено 150 мероприятий TAIEX. Наряду с этим, представители госструктур приняли участие в 68 мероприятий TAIEX. В то же время в стране реализовано 15 проектов SIQMA, 2 проекта SOICIEUX находятся на стадии реализации.