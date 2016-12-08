Европейский центральный банк не изменил процентную ставку

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сегодняшнем итоговом заседании сохранил учетную ставку неизменной – на уровне 0%.

Как сообщает Report, ставка по депозитам осталась на отметке минус 0,4%, маржинальная ставка - 0,25%.

Помимо этого, объем выкупа активов в рамках программы монетарного стимулирования банк оставил на уровне 80 млрд. евро ежемесячно до марта 2017 года. С апреля по декабрь 2017 года на эти операции будет выделяться дополнительно 60 млрд. евро. ЕЦБ отмечает возможность пролонгирования срока в случае необходимости.

Аналитическая группа Report отмечает, что этот шаг ЕЦБ был ожидаемым, однако неопределенность в отношении дальнейшей судьбы программы предотвратила резкие колебания на финансовых рынках. В результате курс пары доллар/евро упал до 1,0750 после роста до отметки 1,08 USD/EUR. Финансовые рынки уже находятся в ожидании решения Федеральной резервной ставки (ФРС) на заседании 13-14 декабря.

"Мы прогнозируем укрепление доллара по отношению к евро до и после заседания ФРС и снижение курса до 1,04 USD/EUR. В следующем году курс может достичь паритета", - подчеркнули аналитики.