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Европа может начать эксперимент с цифровым евро уже летом

Европа может начать эксперимент с цифровым евро уже летом Лагард считает, что эксперимент с цифровым евро не будет означать введения в оборот этой валюты в ближайшей перспективе
Финансы
28 апреля 2021 г. 21:11
Европа может начать эксперимент с цифровым евро уже летом

Европейский центральный банк (ЕЦБ) летом примет решение, начинать ли эксперимент в области цифрового евро, однако это не будет означать введения такой валюты в ближайшей перспективе.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе выступления на онлайн конференции.

"Мы изучаем все опции и все риски, связанные с ними. Летом мы будем решать, будем ли мы вводить эксперимент", — сказала она.

При этом, по словам Лагард, эксперимент с цифровым евро не будет означать введения в оборот этой валюты в ближайшей перспективе.

В начале февраля сообщалось, что Еврокомиссия и Европейский центральный банк изучают технические и юридические вопросы создания цифрового евро. ЕЦБ заявлял, что рассматривает возможность выпуска такой валюты, чтобы подготовиться к цифровому веку. ЕК отмечала, что цифровой евро может поддержать цифровизацию всей экономики Евросоюза, которую сама Еврокомиссия считает одним из важнейших элементов развития ЕС.

В конце марта Лагард говорила, что регулятор может запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия.

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