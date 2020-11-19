О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евро впервые с 2013 года опередил доллар в международных платежах

Евро впервые с 2013 года опередил доллар в международных платежах В июле 2013 года доля евро в международных платежах составляла 37,5%, а доллара – 36,14%
Финансы
19 ноября 2020 г. 16:51
Евро впервые с 2013 года опередил доллар в международных платежах

Евро в октябре этого года впервые с июля 2013 года опередил доллар в международных платежах.

Как передает Report, это следует из данных системы платежей SWIFT.

В июле 2013 года доля евро в международных платежах составляла 37,5%, а доллара – 36,14%, но уже в августе доллар снова вернул лидерство, достигнув отметки в 40,14%, а евро просел до 16,16%.

Пока евро не удалось достигнуть былых показателей: по итогам октября 2020 года доля евро составила 37,82%, доллара – 37,64%.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
14 ноября 2020 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi