​Евро стремительно дорожает

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 6 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,48% и составил 17 841,98 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,45% - до 2 080,15 пунктов, а Nasdaq - на 0,40% - до 4 919,65 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,09% - до 6 933,74 пунктов, Германский DAX повысился на 0,20% - до 11 350,15 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,15% - до 4 981,59 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,74% и составила 1 186,80 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1345 (+1,00%).